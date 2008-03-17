Оригинальная дизайнерская одежда, домашний текстиль, невероятные вещи, для неподражаемо стильных людей и жилищ. Все изделия сделаны из авторской ткани ручной работы.
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Бренд YAGA возник на рубеже столетий в 2000 году, с первого дня заявив о своей уникальности. Все ткани для одежды и аксессуаров создаются в мастерской YAGA с использованием инновационного метода, где в равной степени используются профессиональная ручная работа и промышленное оборудование.
Все изделия функциональны и практичны, их можно стирать или сдавать в химчистку, при этом они не деформируются, не усаживаются. Нет и характерного скатывания. Отличная носкость проверена временем! Все вещи отличаются мягкой пластикой и прекрасно драпируются.
Ирина Ега
Бренд YAGA считается пионером в области использования современных нетканых технологий в моде и текстильном дизайне интерьера.
Коллектив мастерской состоит из профессиональных мастеров рукодельниц. Дизайнер бренда Ирина Ега - выпускница Строгановки, глубоко изучив промышленные нетканые технологии, по-новому использовала их в дизайне современной одежды. Следуя традициям и внимательно наблюдая за современными тенденциями, дизайнер отдает предпочтение лаконичности и простоте кроя, выдвигая на первый план материал из которого создана вещь. Соединяя без сшивания и склеивания всевозможные текстильные материалы, получая "нетканую ткань" с неординарными текстурными и фактурными эффектами, широко используя возможности сублимационной печати, удается получить вещи вне моды и стиля, завораживающие своей необычностью. Для тех, кто не устал удивляться и стремится удивлять других.
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Оплата в интернет магазине дизайнерской одежды YAGA производится только после поступления заказа. Получив заказ, мы в этот же день по телефону или электронной почте договоримся о методе оплаты и ответим на все ваши вопросы. На этом этапе Вы можете подтвердить Ваш заказ или отказаться от покупки.
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