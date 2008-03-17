 

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ ОТ "YAGA"

Оригинальная дизайнерская одежда, домашний текстиль, невероятные вещи,  для неподражаемо стильных людей и жилищ. Все изделия сделаны из авторской ткани ручной работы.

Внимание! В магазине акция: до конца июня все наши изделия вы сможете купить или заказать со скидкой 10% (можно в рассрочку).

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У нас новые коллекции! Смотрите разделы СЮР-РЕАЛЬНОСТЬ, 75 -БРИЛЛИАНТЫ ПОБЕДЫ, ФУТБОЛКИ,

КОЛЛЕКЦИЯ СЮР-РЕАЛЬНОСТЬ
КОЛЛЕКЦИЯ СЮР-РЕАЛЬНОСТЬ
75 - БРИЛЛИАНТЫ ПОБЕДЫ
75 - БРИЛЛИАНТЫ ПОБЕДЫ
ФУТБОЛКИ
ФУТБОЛКИ
ПАЛЬТО, КУРТКИ
ПАЛЬТО, КУРТКИ
ТУНИКИ
ТУНИКИ
КАРДИГАНЫ
КАРДИГАНЫ
ЖАКЕТЫ, СВИТЕРА
ЖАКЕТЫ, СВИТЕРА
АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ
ЮБКИ
ЮБКИ
ПЛАТЬЯ
ПЛАТЬЯ
ЖИЛЕТЫ
ЖИЛЕТЫ
БРЮКИ
БРЮКИ
ПЛЕДЫ, КОВРИКИ
ПЛЕДЫ, КОВРИКИ

Featured Products

Футболка
Футболка
Футболка
SKU Brauner01
3 900.00pуб.
Мужская футболка
Мужская футболка
Мужская футболка
SKU Alch01
3 900.00pуб.
Платье
Платье
Платье
SKU Braunerdress02
6 900.00pуб.

УНИКАЛЬНОСТЬ «ЯГИ»

Бренд YAGA возник на рубеже столетий в 2000 году, с первого дня заявив о своей уникальности. Все ткани для одежды и аксессуаров создаются в мастерской YAGA с использованием инновационного метода, где в равной степени используются профессиональная ручная работа и промышленное оборудование.

Все изделия функциональны и практичны, их можно стирать или сдавать в химчистку, при этом они не деформируются, не усаживаются. Нет и характерного скатывания. Отличная носкость проверена временем! Все вещи отличаются мягкой пластикой и прекрасно драпируются.

БРЕНД "YAGA"

Ирина Ега

Бренд YAGA считается пионером в области использования современных нетканых технологий в моде и текстильном дизайне интерьера.

Коллектив мастерской состоит из профессиональных мастеров рукодельниц. Дизайнер бренда Ирина Ега - выпускница Строгановки, глубоко изучив промышленные нетканые технологии, по-новому использовала их в дизайне современной одежды. Следуя традициям и внимательно наблюдая за современными тенденциями, дизайнер отдает предпочтение лаконичности и простоте кроя, выдвигая на первый план материал из которого создана вещь. Соединяя без сшивания и склеивания всевозможные текстильные материалы, получая "нетканую ткань" с неординарными текстурными и фактурными эффектами, широко используя возможности сублимационной печати, удается получить вещи вне моды и стиля, завораживающие своей необычностью. Для тех, кто не устал удивляться и стремится удивлять других.

КАК КУПИТЬ

Оплата в интернет магазине дизайнерской одежды YAGA производится только после поступления заказа. Получив заказ, мы в этот же день по телефону или электронной почте договоримся о методе оплаты и ответим на все ваши вопросы. На этом этапе Вы можете подтвердить Ваш заказ или отказаться от покупки.

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