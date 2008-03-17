Бренд YAGA возник на рубеже столетий в 2000 году, с первого дня заявив о своей уникальности. Все ткани для одежды и аксессуаров создаются в мастерской YAGA с использованием инновационного метода, где в равной степени используются профессиональная ручная работа и промышленное оборудование.

Все изделия функциональны и практичны, их можно стирать или сдавать в химчистку, при этом они не деформируются, не усаживаются. Нет и характерного скатывания. Отличная носкость проверена временем! Все вещи отличаются мягкой пластикой и прекрасно драпируются.